В Шостке на предприятии произошел взрыв: вероятно попадание ракеты. ФОТО

В городе Шостка Сумской области на одном из предприятий произошел взрыв. Предварительно в здание попала ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Оперативного командования "Север".

"Около 18:20 на линию "102" поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в городе Шостка (Сумская область) произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Было установлено, что в промышленное здание попала предварительно ракета, повредив крышу, перекрытия, окна.

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Как отмечается, в результате взрыва на предприятии пострадали два человека, их госпитализировали.