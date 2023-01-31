Никаких задержек с поставками танков Leopard не будет, - посол Украины в Германии Макеев

Украина будет работать с партнерами настолько оперативно и быстро, что никаких задержек с поставками танков Leopard не будет.

Об этом в интервью Суспільному рассказал посол Украины в ФРГ Алексей Макеев, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, дипломат не назвал даты передачи Украине вооружения.

"Не могу вам это сказать. Я думаю, что все мы будем очень рады увидеть "леопардов" в степях и полях Украины. Хочу вас заверить, что мы будем работать с партнерами настолько оперативно и быстро, что никаких задержек с поставками не будет", - сказал он.

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По словам Макеева, учения украинских танковых экипажей на танках Leopard продолжаются во многих странах, в том числе в Германии.

"Я очень верю, что это произойдет как можно скорее, как только будут готовы экипажи и как только логистически Германия сможет поставить эти танки. Задержек с этим быть не должно", - сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что решение о поставках танков пересекло рубеж, за которым стало ясно, что весь мир будет помогать Украине выиграть "эту захватническую войну, которую начала Россия".

"Конечно, за закрытыми дверями у нас есть абсолютно комплексный план в том, что нам потребуется как для системы противовоздушной обороны, как для наших танковых соединений и бронированных соединений, так и, конечно, артиллерия, логистика, учения, тренировка, обеспечение наших вооруженных сил всем нужным для этой войны", – сказал Макеев.

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Он добавил, что сейчас идут предметные переговоры по поставкам следующего оборудования.

"Но таких уж гигантских прорывов, о которых будут все знать в Украине, как танки Leopard, ожидать не стоит. Хотя мы ведем предметные переговоры об очень современных системах вооружения", - сказал посол.

Напомним, ранее правительство Германии сообщило, что передаст Украине танки Leopard 2. На первом этапе Германия предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 из состава Бундесвера. Остальные европейские партнеры в свою очередь передадут танки Leopard-2.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал поставку Украине немецких танков Leopard 2 до конца марта.

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Leopard-2 – основной боевой танк бундесвера. Также стоит на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц таких танков.