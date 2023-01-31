Антикоррупционный суд приговорил председателя Харьковского окружного админсуда к 5 годам лишения свободы

31 января 2023 года коллегия судей ВАКС объявила приговор, которым признана виновной в предоставлении взятки глава Харьковского окружного административного суда.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Глава суда пыталась оказать давление на одного из судей окружного суда и в дальнейшем попыталась ее "подкупить" за принятие решения в пользу третьих лиц в административном деле по земельному вопросу. Она была разоблачена сразу после передачи ею неправомерной выгоды 21 сентября 2020 года в рамках общей операции детективов НАБУ совместно с CБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП", - говорится в сообщении.

По приговору суда взяточнице назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком три года.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения в суде апелляционной инстанции.

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Согласно информации СМИ, речь идет о судье Ольге Панченко, которая возглавляла Харьковский ОАС с февраля 2017 года, а до этого с ноября 2008 работала там судьей.