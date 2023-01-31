Антикоррупционный суд приговорил председателя Харьковского окружного админсуда к 5 годам лишения свободы
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
"Глава суда пыталась оказать давление на одного из судей окружного суда и в дальнейшем попыталась ее "подкупить" за принятие решения в пользу третьих лиц в административном деле по земельному вопросу. Она была разоблачена сразу после передачи ею неправомерной выгоды 21 сентября 2020 года в рамках общей операции детективов НАБУ совместно с CБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП", - говорится в сообщении.
По приговору суда взяточнице назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком три года.
Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения в суде апелляционной инстанции.
Согласно информации СМИ, речь идет о судье Ольге Панченко, которая возглавляла Харьковский ОАС с февраля 2017 года, а до этого с ноября 2008 работала там судьей.