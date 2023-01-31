В РФ хотят присвоить статус иноагента Лесе Украинке, а ее памятники заменить на Кадырова и Пригожина

В Госдуме РФ выдвинули идею присвоить украинской поэтессе Лесе Украинке статус иноагента, а также снести все ее памятники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, такую инициативу озвучил российский депутат Андрей Гурулев в интервью местным СМИ. Он раскритиковал возложение цветов и детских игрушек к памятнику поэтессы на Украинском бульваре, где чтят память погибших во время ракетного теракта в Днепре.

"Это настоящий иноагент. Родилась и жила в Российской империи, а относилась к России, скажем прямо, плохо. В законе же нигде не говорится, что иноагент обязательно должен быть жив?" - сказал он.

Как считает нардеп, в Российской Федерации много своих "орлов", которыми можно заменить памятник поэтессе.

"Вон, сколько у нас классных ребят у Пригожина и Кадырова. Орлы! Можно сделать памятник кому-то, кто особо отличился, скажем, в Соледаре. А можно вообще композицию: Пригожин и несколько его бойцов... Главное – полет патриотической фантазии", - подытожил он.

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Напомним, памятник Леси Украинки был установлен в Москве в 2006 году в рамках мероприятий, посвященных Дню города на Украинском бульваре.