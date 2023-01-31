Зеленский поблагодарил бельгийского премьера Де Кроо за "мощный оборонный пакет"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Бельгии Александру де Кроо за военную помощь Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Зеленского.

Украинский президент отметил: "Поблагодарил премьер-министра Александра Де Кроо за мощный предыдущий оборонный пакет, обсудили продолжение сотрудничества, а также поддержку наших инициатив в ООН, ускорение следующего санкционного пакета Евросоюза. Рассчитываем на принципиальность Бельгии относительно недопуска российских атлетов на Олимпиаду в Париже в 2024 году".

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