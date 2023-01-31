Послу Венгрии Ийдярто выразили протест в связи с высказываниями Орбана об Украине, - МИД

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийярто вызвали 31 января в Министерство иностранных дел Украины, чтобы выразить ему протест в связи с недавними пренебрежительными в отношении Украины высказываниями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Венгерскому дипломату было отмечено, что антиукраинская риторика, которая уже долгое время звучит со стороны венгерского руководства, абсолютно неприемлема и наносит серьезный вред украинско-венгерским отношениям", — говорится в сообщении.

Венгерскую сторону призвали остановить эту негативную тенденции для того, что бы избежать непоправных последствий для отношений между двумя старнами, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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"Было подчеркнуто, что Украина, со своей стороны, готова к развитию конструктивных добрососедских отношений с Венгрией", - добавили в украинском МЗС.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время общения с представителями венгерских СМИ назвал Украину "ничейной землей" по сравнению с Афганистаном.