Послу Венгрии Ийдярто выразили протест в связи с высказываниями Орбана об Украине, - МИД
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Венгерскому дипломату было отмечено, что антиукраинская риторика, которая уже долгое время звучит со стороны венгерского руководства, абсолютно неприемлема и наносит серьезный вред украинско-венгерским отношениям", — говорится в сообщении.
Венгерскую сторону призвали остановить эту негативную тенденции для того, что бы избежать непоправных последствий для отношений между двумя старнами, отметили во внешнеполитическом ведомстве.
"Было подчеркнуто, что Украина, со своей стороны, готова к развитию конструктивных добрососедских отношений с Венгрией", - добавили в украинском МЗС.
Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время общения с представителями венгерских СМИ назвал Украину "ничейной землей" по сравнению с Афганистаном.