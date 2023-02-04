Конфискованные у российского олигарха Малофеева средства пойдут на помощь Украине, - Генпрокурор США Гарланд

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что конфискованные у подсанкционного российского олигарха активы пойдут на помощь Украине.

Об этом он сказал во время встречи с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным в Министерстве юстиции США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сегодня я объявляю о том, что я санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине. Эти конфискованные активы появились после того, как в апреле прошлого года я объявил о выдвижении обвинения российскому олигарху Константину Малофееву по обвинению в уклонении от санкций", - сказал Гарланд.

В июне средства были арестованы на американском банковском счете Малофеева, против которого Соединенные Штаты объявили санкции в апреле "за то, что он действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно" российского правительства, заявил тогда Минфин.

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"С моего сегодняшнего разрешения конфискованные средства будут переданы Государственному департаменту для поддержки народа Украины. Российские военные преступники не найдут убежища в Соединенных Штатах", - добавил генеральный прокурор.

В четверг сообщалось, что Окружной судья федерального суда Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих Малофееву.

Малофеев, который является владельцем телеканала "Царьград ТВ", был обвинен в финансировании сепаратизма в Крыму и попал под санкции США в 2014 году. Восемью годами позже американская прокуратура обвинила его в уклонении от санкций.

В конце 2022 года прокуроры заявили в суде, что имеют право конфисковать деньги на счету Малофеева в банке Sunflower в Денвере, поскольку он пытался перевести их деловому партнеру вопреки санкциям США.