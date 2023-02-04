Интеграция Украины в ЕС необратима, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что интеграция Украины в Европейский Союз является необратимой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчерашнее совместное заседание правительства Украины, коллегии Европейской Комиссии и Саммит Украина – ЕС показали, что наша интеграция является необратимой и имеет полную поддержку европейцев. В этом году мы может еще ускорить важные интеграционные процессы", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС" в Киеве.

По его словам, несмотря на полномасштабную войну в Украине прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации очевиден.

"На сегодняшний день выполнено 72% наших обязательств по Соглашению. Также на саммите мы представили прогресс по реализации рекомендаций Еврокомиссии", - отметил он, добавив, что в совместном заявлении по итогам саммита уже зафиксированы намерения Украины как можно быстрее начать переговоры о вступлении в ЕС.

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По мнению Зеленского, одним из важных достижений Саммита стал прогресс в вопросе интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

"Мы одобрили план приоритетных действий на 2023-2024 годы. Его реализация сделает Украину де-факто членом Евросоюза на уровне секторов экономики: промышленность, аграрный сектор, энергетика, цифровые услуги, транспорт, финансовая сфера, таможня", – отметил Зеленский.