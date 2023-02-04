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Интеграция Украины в ЕС необратима, – Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что интеграция Украины в Европейский Союз является необратимой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчерашнее совместное заседание правительства Украины, коллегии Европейской Комиссии и Саммит Украина – ЕС показали, что наша интеграция является необратимой и имеет полную поддержку европейцев. В этом году мы может еще ускорить важные интеграционные процессы", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС" в Киеве.

По его словам, несмотря на полномасштабную войну в Украине прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации очевиден.

"На сегодняшний день выполнено 72% наших обязательств по Соглашению. Также на саммите мы представили прогресс по реализации рекомендаций Еврокомиссии", - отметил он, добавив, что в совместном заявлении по итогам саммита уже зафиксированы намерения Украины как можно быстрее начать переговоры о вступлении в ЕС.

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По мнению Зеленского, одним из важных достижений Саммита стал прогресс в вопросе интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

"Мы одобрили план приоритетных действий на 2023-2024 годы. Его реализация сделает Украину де-факто членом Евросоюза на уровне секторов экономики: промышленность, аграрный сектор, энергетика, цифровые услуги, транспорт, финансовая сфера, таможня", – отметил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
  • Олександр Дніпро
    Царювання Зеленського... 3,5 роки ... проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.
    Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян. Обороноздатність. Реформи щодо інтегрування до Європейських структур. Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
    Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
  • Small Jerboa
    Це він намагається всіх заспокоїти та переконати, що його АНТІ демократичні закони та укази не зашкодять вступу України до ЕС?
    І новий Майдан робити не потрібно?
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