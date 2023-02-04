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Страны G7 и Австралия введут потолок цен на российские нефтепродукты, - Минфин США

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россия,нефть
Страны-члены "Большой семерки" вместе с Австралией одобрили решение о введении предельной стоимости на российские нефтепродукты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Для нефтепродуктов мы установили два уровня цен: один для нефтепродуктов, торгующихся по более высокой, чем сырая нефть, цене, таких как дизельное топливо, или бензин, а другой - для нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по отношению к сырой нефти, таких как мазут", - отметили G7 и Австралия.

Союзники пояснили, что максимальная стоимость для нефтепродуктов, торгующихся по более высокой цене, чем сырая нефть, составит 100 долларов за баррель, а максимальная цена для нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по сырой нефти, составит 45 долларов за баррель.

"Потолок цен на нефтепродукты будет введен в действие 5 февраля 2023 года или вскоре после этой даты. Исключение составляет только продукция, загруженная на суда для транспортировки до 5 февраля", - указывается в заявлении

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В то же время, страны-члены "Большой семерки" и Австралия подтвердили намерение провести в марте обзор уровня потолка цен на российскую сырую нефть и готовы корректировать ее при необходимости.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
  • Виктор Дийнега
    Мир до сих пор не придумал эффективного средства против войн и никогда не придумает так как даже у самого эффектеивного средства найдутся притивники. Единственным против-военным средством более менее эфективным является коллективная ответственность за развязывание войны.

    Немцы до сих пор боятся даже одного упоминания о войне, не говоря уже о развязывании войны против кого либо. И причиной этому, послужило далеко не поражение, а коллективная ответственность за содеянное.

    Русня же - привыкла выскальзывать и избегать ответственности. Чекисты, нквдисты, сталинцы, рашисты, большевики которые убили десятки если не сотни миллионов людей ни разу не понесли наказания. Они и дальше поклоняются самым отбитым вождям, палачам.

    Иван Грозный, Ленин, Сталин, Петруха первый. Ставят им памятники и молятся им. Вчера преступления против человечества в Чечне, Грузии - сегодня Украина. Куда они полезут завтра, известно только им но Мир уже как 300 лет подряд закрывал глаза на проделки этих мразей.

    Все просто - каждое преступное государство должно нести коллективное наказание - как Германия в свое время и только тогда - возможно, тираны будут заглядывать на судьбу себе подобных и принимать более адекватные решения чем всем стадом голосовать за войну.

    Поэтому, санкции уже должны наказывать рашистов самым жестким образом не дав им малейшего шанса на выживание.
  • discovery
    вилазь лахта подоляцька 7 лярдів у місяць потері - Марік Південь дешевше...
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