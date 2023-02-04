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В Белгородской области горят нефтебаза и завод, который производил металлоконструкции для восстановления Крымского моста

14 09927
белгород
В городе Борисовка в Белгородской области РФ в ночь на 4 февраля произошел масштабный пожар - горит нефтебаза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что пламя поднимается вверх на 50 метров.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Борисовский район.

"Снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояние", – написал губернатор.

Российские Telegram-каналы пишут, что речь идет о Борисовском заводе мостовых металлоконструкций, изготовившем более 40% металлоконструкций Крымского моста.

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Топ комментарии

  • Oleg Zaporogec
    Коли горять москалі це чудово
  • Олекса Лось
  • Яр Холодний
    В нормальній країні можливі лише дві версії: "нещасний випадок", чи "диверсія ворога" Але Росія до "нормальних" не відноситься Тому можуть буть і "фантастичні" версії - "саботаж", наприклад І "саботаж не в європейському значенні (він там є аналогом "диверсії"), а в значенні, яке застосовується у країнах "постсовка" - "умисні дії працівників підприємства проти діяльності підприємства" В містах Росії палять торгові центри - щоб отримать страховку - бо продать їх не вдається Нафтобази та склади палять та підривають, щоб приховать масові розкрадання матеріальних засобів Об"єкти інфраструктури підривають, щоб приховать дійсний технічний стан і "рукожопість" при їх обслуговування та утриманні Ну і крадіжки не виключені Влада ж все використовує для "разжигания священнай ненависти к "бандерофашистам", пасягающим на благапалучие "матушки-Рассеи"
    В даному випадку(при пов"язуванні роботи підприємства з будівництвом Кримського мосту) версія сама напрошується - приховування якості виготовлених конструкцій, що не витримали вибуху чи унеможливлювання подальшої роботи з "відмазкою - "Ну не шмогла я! Не шмогла!" Бо "бункер під Ямантау" (як і берлінський в 1945-му) уже починає жить у "придуманому світі" і вимагає від виконавців "нездійсненного"
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