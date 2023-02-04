Армия РФ ведет наступление на 4 направлениях, ВСУ отразили атаки в районах 9 населенных пунктов, - Генштаб
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
За прошедшие сутки противник нанес 20 авиационных и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской и Николаевской областей, есть жертвы среди гражданского населения. Совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, терпит большие потери.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменское, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Свободная Слобода – Сумской и Ветеринарное, Глубокое, Огурцово, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск на Харьковщине.
На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении обстреляны Терны и Торское Донецкой области и Макеевка, Краснопоповка и Диброва – Луганской.
На Бахмутском направлении огневое поражение потерпели Спорное, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Нью-Йорк и Дружба.
На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Тоненькое, Водяное, Новомихайловка, Георгиевка и Марьинка.
На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Пречистовка, Великая Новоселка, Нескучное, Богоявленка и Угледар Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях пострадали районы 24 населенных пунктов, в частности, Новополь и Времевка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области и Качкаровка, Республиканец, Казацкое и Херсон.