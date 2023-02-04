Новости

ВСУ уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", – Генштаб

8 99411
солнцепек
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Уничтожено 4 БПЛА противника типа "Орлан-10". А наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 1 тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", - говорится в сообщении.

Читайте также: Армия РФ ведет наступление на 4 направлениях, ВСУ отразили атаки в районах 9 населенных пунктов, - Генштаб

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Оце по мацкве з цієї штуки уіпати би...
  • Rhodesian
    надо для этого, как минимум, к москве подойти на 10 км.
  • Деніс Войцеховський
    Серйозна штука. Конструкція проста, схожа на "град", тільки більшим калібром і на танковому шасі. Випускати можна сотнями на рік. Тому мінус одна - добре, але дуже мало.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости