Общие боевые потери РФ с начала войны – около 130 590 человек (+720 в сутки), 3218 танков, 2220 артсистем, 6394 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 4 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 130 590 человек.