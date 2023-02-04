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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 130 590 человек (+720 в сутки), 3218 танков, 2220 артсистем, 6394 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 4 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 130 590 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 04.02.2023 ориентировочно составляют:

личного состава - около 130 590 (+720) человек ликвидировано,

танков - 3218 (+3) ед.,

боевых бронированных машин - 6394 (+6) ед.,

артиллерийских систем - 2220 (+5) ед.,

РСЗО - 460 (+0) ед.,

средства ПВО - 225 (+3) ед.,

самолетов - 294 (+0) ед.,

вертолетов - 284 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1956 (+4),

крылатые ракеты – 796 (+0),

корабли/катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5081 (+13) ед.,

специальная техника – 203 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 130 590 человек (+720 в сутки), 3218 танков, 2220 артсистем, 6394 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Yuri Gromov da44a320
    Це, певно, тих, кого поховали або привезли до шпиталю, а ті, хто догниває по полях та посадких і кого лисиці та собаки з'їли, пролітають повз облік. Дезертири - у самохід пішли.
  • Олекса Лось
  • alexandr shamov
    Ну да, в статистике не наблюдается инфа о том, шо уже вторые сутки пылают крыстмчанские военные объекты, вместе с мостом.
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