Призываю правоохранителей пересмотреть решение Центральной военно-врачебной комиссии за последние 6 месяцев, - Арахамия

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия призывает правоохранительные органы пересмотреть решение Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ за последние 6 месяцев.

Об этом он сообщил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю СБУ и ГБР с разоблачением заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ на системной коррупции на теме уклонения от прохождения службы", - отметил нардеп.

"Призываю правоохранительные органы пересмотреть решение Комиссии за последние 6 месяцев, чтобы не дать взяточникам и тем, кто им платил, достичь своих целей", - добавляет Арахамия.

Смотрите также: Заместитель начальника Центральной военно-врачебной комиссии за $5 тыс. обещал предоставить справку о непригодности к военной службе, - ГБР. ФОТОрепортаж