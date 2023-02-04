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Призываю правоохранителей пересмотреть решение Центральной военно-врачебной комиссии за последние 6 месяцев, - Арахамия

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Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия призывает правоохранительные органы пересмотреть решение Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ за последние 6 месяцев.

Об этом он сообщил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю СБУ и ГБР с разоблачением заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ на системной коррупции на теме уклонения от прохождения службы", - отметил нардеп.

"Призываю правоохранительные органы пересмотреть решение Комиссии за последние 6 месяцев, чтобы не дать взяточникам и тем, кто им платил, достичь своих целей", - добавляет Арахамия.

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Топ комментарии

  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Браво, Агрохимия. Власть уклонистов требует проверять все ВЛК и вручать повестки всем подряд прямо на улице. Ну а чтобы с фронта не возвращались усиление уголовной ответственности. А тем временем прдолжать спкойно пилить бюджет и транши.
  • Ярослав Рябченко
    перевірити треба того, хто дав цій абхазьскій тваринці українське громадянство
  • Tema9
    Фразу "Тримай злодія!" найголосніше кричить сам злодій.
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