Часть Одессы и области обесточена из-за аварии на одном из объектов энергетической инфраструктуры, - Братчук

В субботу утром, 4 февраля, произошла авария на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области. Без электроснабжения осталась часть громад области и города Одессы.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром на одном из объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария, в результате чего часть громад Одесского района и города Одессы остались без света. В этот момент на объекте идет спасательная операция, привлечены все силы и средства ГСЧС и других подразделений, энергетики делают все возможное для возобновления подачи электроэнергии", – говорится в сообщении.

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