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В Украине масштабная воздушная тревога (обновлено)

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тривога
Утром 4 февраля в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В настоящее время тревога по всей Украине, кроме Луганщины, отменена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время тревога объявлена по всей территории Украины, кроме Сумщины. Что явилось причиной объявления тревоги, пока не сообщается.

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По данным телеграм-каналов, в Беларуси наблюдается взлет вражеской авиации.

Отметим также, что Сумщина уже тоже "покраснела".

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Топ комментарии

  • Senator 0eaca536
    Завод Сибсельмаш в Новосибирске накрылся медным тазом...,злые языки кажуть,шо обезьяны в год производили там 20 млн. снарядов разного калибра..
    Денег нет но вы держитесь там чуваки...,🦍🦍🦍👹👺красная армия всех сильней переплюнет даже Енисей☠️👽🦍🔥💥
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    д'єрмак не дозволяє-"ми жє нє ахрєсарі''! У них там бітум потрібен ''зеленим'' на дороги!
  • First
    Влада не чула про хлопчика, що постійно кричав "вовки".
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