В Украине масштабная воздушная тревога (обновлено)
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Утром 4 февраля в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В настоящее время тревога по всей Украине, кроме Луганщины, отменена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
В настоящее время тревога объявлена по всей территории Украины, кроме Сумщины. Что явилось причиной объявления тревоги, пока не сообщается.
По данным телеграм-каналов, в Беларуси наблюдается взлет вражеской авиации.
Отметим также, что Сумщина уже тоже "покраснела".