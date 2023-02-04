В Украине масштабная воздушная тревога (обновлено)

Утром 4 февраля в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В настоящее время тревога по всей Украине, кроме Луганщины, отменена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время тревога объявлена по всей территории Украины, кроме Сумщины. Что явилось причиной объявления тревоги, пока не сообщается.

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По данным телеграм-каналов, в Беларуси наблюдается взлет вражеской авиации.

Отметим также, что Сумщина уже тоже "покраснела".