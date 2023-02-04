"Интеграция" Россией оккупированных территорий не повлияет на ход войны, - британская разведка

Российские военные официально включили оккупированные территории Украины в свой Южный военный округ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

3 февраля 2023 г. российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что так называемые "ДНР" и "ЛНР", Запорожская и Херсонская области передаются под командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону.

Это следует за январским заявлением министра обороны Сергея Шойгу о том, что военная экспансия будет включать создание "самостоятельных группировок войск" в Украине.

По данным британской разведки, этот шаг подчеркивает, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать оккупированную территорию в долгосрочную стратегическую позицию.

"Однако вряд ли это окажет влияние на кампанию - сейчас Россия разворачивает силы из всех военных округов России под командованием специального развернутого штаба", - отмечают в Минобороны Британии.

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