"Интеграция" Россией оккупированных территорий не повлияет на ход войны, - британская разведка
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.
3 февраля 2023 г. российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что так называемые "ДНР" и "ЛНР", Запорожская и Херсонская области передаются под командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону.
Это следует за январским заявлением министра обороны Сергея Шойгу о том, что военная экспансия будет включать создание "самостоятельных группировок войск" в Украине.
По данным британской разведки, этот шаг подчеркивает, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать оккупированную территорию в долгосрочную стратегическую позицию.
"Однако вряд ли это окажет влияние на кампанию - сейчас Россия разворачивает силы из всех военных округов России под командованием специального развернутого штаба", - отмечают в Минобороны Британии.