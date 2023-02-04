460 детей погибли в Украине вследствие вооруженной агрессии РФ

По состоянию на утро 4 февраля 2023 года более 1379 детей пострадали в Украине вследствие полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.

"По официальной информации ювенальных прокуроров, 460 детей погибли и более 919 получили ранения разной степени тяжести. Стало известно, что 31 января в результате обстрела г. Бахмут Донецкой области погиб 12-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их уточнению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 443, Харьковской – 270, Киевской – 123, Херсонской – 86, Запорожской – 84, Николаевской – 83, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 63.

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