Будут судить двух жительниц Невского, которые предоставляли россиянам информацию о людях с активной проукраинской позицией, - ОВА
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Женщины добровольно стали пособницами государства-агрессора. Они предоставляли оккупантам информацию о местах проживания лиц с активной проукраинской позицией и о эвакуированных для дальнейшего заселения оккупантов в их дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Луганскую ОВА.
"Следствием установлено, что с апреля по октябрь 2022 года две сватовчанки предоставляли представителям вражеских войск информацию о местах проживания лиц с активной проукраинской позицией и о эвакуированных для дальнейшего заселения оккупантов в их дома", - говорится в сообщении.
Обе предательницы умышленно и добровольно осуществляли организацию и обеспечение жизнедеятельности оккупационных войск.
Во время деоккупации села сотрудники СБУ задержали пособниц. Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.