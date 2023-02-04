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Будут судить двух жительниц Невского, которые предоставляли россиянам информацию о людях с активной проукраинской позицией, - ОВА

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зрадниці
Женщины добровольно стали пособницами государства-агрессора. Они предоставляли оккупантам информацию о местах проживания лиц с активной проукраинской позицией и о эвакуированных для дальнейшего заселения оккупантов в их дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Следствием установлено, что с апреля по октябрь 2022 года две сватовчанки предоставляли представителям вражеских войск информацию о местах проживания лиц с активной проукраинской позицией и о эвакуированных для дальнейшего заселения оккупантов в их дома", - говорится в сообщении.

Обе предательницы умышленно и добровольно осуществляли организацию и обеспечение жизнедеятельности оккупационных войск.

Во время деоккупации села сотрудники СБУ задержали пособниц. Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
  • A P 6766a022
    Оце *****! Красуні русскага міра!
  • Alex Sav 8157c114
    печерскій суд ?? ну ну
    проще повісити.. або віддайте родичам загиблих...
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