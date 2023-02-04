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Франция подтвердила, что передаст Украине системы ПВО Mamba

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Франция и Италия приняли решение передать Украине системы противовоздушной обороны средней дальности Mamba.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает Цензор.НЕТ.

"С министром обороны Италии Гвидо Крозетто мы решили поставить в Украину весной 2023 ЗРК SAMP/T-Mamba", - написал он в твиттере.

Министр подчеркнул, что эти комплексы позволят защитить гражданское население и инфраструктуру Украины от атак со стороны РФ.

MAMBA – эквивалент американской системы Patriot – уже была развернута в Румынии для защиты чрезвычайно стратегического региона порта Констанца на Черном море.

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С помощью этой системы, ее радаров и пусковых установок, вооруженных восемью ракетами Aster с дальностью около 100 км Украина сможет противостоять широкому спектру воздушных угроз: баллистическим ракетам малой дальности, истребителям, вертолетам, беспилотникам.

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Топ комментарии

  • Senas Katinas 9494c432
    Вчера всего за один час собрали 2 млн. евро на покупку локаторов для Украины. До конца акции в этом месяце будет собрана сумма, достаточная многократно перекрыть радиолокационным полем одну область Украины - ни один иранокацап незамеченным не пролетит. Только наведите порядок со своими интендантами - ещё на область соберём.
  • Старый зольдат
    Відчуй різницю!

    Франція та Італія схвалили рішення передати Україні системи протиповітряної оборони середньої дальності Mamba безкоштовно.

    Монобільшість у Верховній Раді зі Слуг народу затвердила виділення з бюджету України (моєї та твоєї кишені) 65 000 000 гр. на шоу для дебілів подруги Зеленського Ленки Кравець!
  • Константин 941a3274
    вдячні Литві!
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