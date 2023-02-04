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Украина выполнила более 70% обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, - Стефанишина

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стефанішина
Украина выполнила 72% обязательств по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила во время саммита Украина - ЕС 3 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В условиях полномасштабной войны Российской Федерации против Украины мы продолжали процесс адаптации украинского законодательства к европейскому. Есть рост прогресса по имплементации Соглашения об ассоциации на уровне 9% по сравнению с показателем 2021 года", - подчеркнула министр.

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Стефанишина назвала лидером по выполнению обязательств по Соглашению сферу интеллектуальной собственности - процент воплощенных изменений в этой сфере вырос на 33%.

"В целом за период выполнения Соглашения Украина достигла прогресса на уровне 90% в таких сферах: юстиция, свобода, безопасность, политический диалог, национальная безопасность и оборона, статистика, государственные закупки", - говорится в сообщении.

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По словам чиновника, на основе отчета Европейской Комиссии Украина проведет проверку состояния имплементации украинского законодательства в европейское, а дальше будет разработана Национальная программа адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

В итоговом заявлении по результатам саммита отмечено, что "ЕС предоставит техническую поддержку правительству в этом процессе".

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  • 5 копійок
    Брехлива зелень.
  • Чайка Київ
    Це про диктаторські та корупційні закони, які "ригівські слуги" протягли в "турборежимі"?
  • Volodymyr Krasnoholovets 336d68b9
    Україна за минулий рік опустилася в глибоке провалля в справі прав людини, народ перетворений на концтабірне бидло - закони перестали діяти взагалі. Суди, прокуратура і поліція - це банда наглядачів в концтаборі під назвою Україна. Отака гірка правда життя. Що робити? Потрібно приводити генерала Сергія Кривоноса на посаду Поезидента. Нам потрібне сильне військо, розвинута економіка і трибунали!!
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