Украина выполнила более 70% обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, - Стефанишина
Об этом вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила во время саммита Украина - ЕС 3 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.
"В условиях полномасштабной войны Российской Федерации против Украины мы продолжали процесс адаптации украинского законодательства к европейскому. Есть рост прогресса по имплементации Соглашения об ассоциации на уровне 9% по сравнению с показателем 2021 года", - подчеркнула министр.
Стефанишина назвала лидером по выполнению обязательств по Соглашению сферу интеллектуальной собственности - процент воплощенных изменений в этой сфере вырос на 33%.
"В целом за период выполнения Соглашения Украина достигла прогресса на уровне 90% в таких сферах: юстиция, свобода, безопасность, политический диалог, национальная безопасность и оборона, статистика, государственные закупки", - говорится в сообщении.
По словам чиновника, на основе отчета Европейской Комиссии Украина проведет проверку состояния имплементации украинского законодательства в европейское, а дальше будет разработана Национальная программа адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.
В итоговом заявлении по результатам саммита отмечено, что "ЕС предоставит техническую поддержку правительству в этом процессе".