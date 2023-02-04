Наш ответ на удары Киева по России будет быстрым и жестким. Готовы применять все виды оружия, - Медведев
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибег к угрозам, предостерегая от ударов ВСУ из западного вооружения по территории России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Медведева цитирует пропагандистское агентство РИА-Новости.
"В случае ударов Киева по России ее ответ может быть любым, готовы применять все виды оружия. Ответ России на удары по ее территории будет быстрым, жестким и убедительным", - запугивает российский чиновник.