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Наш ответ на удары Киева по России будет быстрым и жестким. Готовы применять все виды оружия, - Медведев

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибег к угрозам, предостерегая от ударов ВСУ из западного вооружения по территории России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Медведева цитирует пропагандистское агентство РИА-Новости.

"В случае ударов Киева по России ее ответ может быть любым, готовы применять все виды оружия. Ответ России на удары по ее территории будет быстрым, жестким и убедительным", - запугивает российский чиновник.

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Топ комментарии

  • Серьога Харківський
    Опять боевой карлик 140 см ростом угрожает)) *********, удары и по маЦкве будут, инфа 100
  • Serhios Bond 5ae25a76
    Дайте ему селёдки.
  • Светлана Круп
    От на хріна цю ходячу парашу взагалі цитувати? Таке відчуття, що у українців геть немає почуття гідності, ви ще новини про п'яних обосраних бомжів з паРаші видавайте!
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