Джонсон в Вашингтоне настаивает на скорейшем оказании Украине военной помощи

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Вашингтон и призвал усилить военную поддержку Украины.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

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"Я выступаю за то, чтобы дать Украине все необходимое для победы над Путиным. Соединенные Штаты сделали так много – поэтому я приехал, чтобы поблагодарить их и сказать: "Боже, благослови США", - отметил бывший глава британского правительства.

Джонсон заявил, что поражен солидарностью республиканцев и демократов, а также обеих палат Конгресса, разделяющих мнение о полной поддержке Украины.

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По его словам, украинцам нужно дать все необходимое и как можно скорее – это будет лучшим решением Соединенных Штатов и сохранит средства американских налогоплательщиков.