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Большой обмен пленными: Украина вернула 116 человек, среди которых 87 воинов ВСУ, защитники Мариуполя, херсонские партизаны. ВИДЕО+ФОТО

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Состоялся очередной крупный обмен пленными.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других героев. 87 воинов ВСУ, двое из которых – из ССО. Восемь бойцов ТрО, семь из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГПСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС", - говорится в сообщении.

Среди освобожденных двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.

"Кроме того нам удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца – украинца, служившего во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину - Кулика Евгения Олеговича", - добавляет Ермак.

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Большой обмен пленными: Украина вернула 116 человек, среди которых 87 воинов ВСУ, защитники Мариуполя, херсонские партизаны 01
Большой обмен пленными: Украина вернула 116 человек, среди которых 87 воинов ВСУ, защитники Мариуполя, херсонские партизаны 02

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Слава Богу!
    вас дуже чекають вдома !!!!
    ...
    ...
    (трохи дратує слово "великий"...велике будівництво, велике садівництво...велике ...велике...велике)
  • Вадим Карапіщенко
    Слава Україні!!!
    Героям слава!!!
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Додому, до сімейного щастя.
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