Норвегия предоставила бывшему командиру "Вагнера" Медведеву защиту. Его будут допрашивать

Власти Норвегии хотят продолжить допросы сбежавшего в эту страну бывшего командира одного из отделов ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева.

Об этом сообщила Национальная служба уголовных расследований Норвегии (Kripos), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В Kripos заявили, что хотят продолжить допрос россиянина. Поскольку пока он в статусе свидетеля, поэтому не обязан давать объяснения полиции. Однако сам Медведев заявил, что хочет дать дополнительные показания.

Читайте также: Офис Генпрокурора сообщил о подозрении руководителю ЧВК "Вагнер" Пригожину

Кроме того, в Kripos отметили, что у Медведева при себе были цифровые материалы, которые он передал правоохранителям. Но больше деталей не раскрыли.

"Медведев создает впечатление, что он хочет больше и больше рассказывать о своем опыте службы в ЧВК "Вагнер", - заявили в Kripos.

Читайте также: Дезертир из "Вагнера" Медведев рассказал о зверствах наемников: Нежелающих воевать расстреливали на глазах у новоприбывших

Также сообщается, что в настоящее время были приняты меры, чтобы обеспечить Медведеву защиту.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Андрей Медведев заключил контракт с ЧВК "Вагнера" в июле 2022 года, но через несколько месяцев уволился, по его словам, из-за несогласия с "бессмысленной войной и беззаконием командования". 13 января он пересек границу в Мурманской области и попросил политическое убежище в Норвегии.