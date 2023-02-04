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Авиация РФ остается в Беларуси после завершения учений, - Игнат

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рф,літак
Российские самолеты находятся на территории Беларуси на постоянной основе.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Коммандования Воздушных сил ВС Украины полковник Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Российские Миг-31 находятся там практически на постоянной основе. Только на непродолжительный промежуток времени они перелетали на территорию России, возможно по техническим причинам. Сейчас они ежедневно взлетают в небо, и это является причиной недавних масштабных воздушных тревог в Украине", - отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил также напомнил, что Миг-31 являются носителями ракет "Кинжал", которые россияне применяют для нанесения ударов по стратегическим объектам в Украине.

"Мы всегда готовимся к новым российским атакам с воздуха. После каждого масштабного обстрела выполняются определенные меры для того, чтобы наши силы и средства противовоздушной обороны еще лучше сработали в будущем", - подчеркнул Игнат.

Читайте также: Россия пытается запугать Украину и Европу полетами самолетов МиГ-31К в Беларуси, — Воздушные силы ВСУ

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Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Кароче кацапские гавнолеты будут у бульбашей пока не закончится война.
  • Serhiy Tokolov
    Ну і? До гомельського аеродрома дістає не тільки Хаймарс, а й стволка.
  • Vladko 50abb453
    Это шутка? По-моему, это было ясно еще 24-го февраля, что так и будет. А многие понимали это и до 24-го, в отличии от огромного числа киевлян, который были за братский народ и лукашенко.

    У нас есть в соответствии с международным правом законный повод нанести упреждающий удар по аэродромам и бить столько раз, сколько необходимо. Это законно из-за большой концентрации сил около нашей границы, веские основания полагать возможности нападения на нашу страну, даже несмотря на прошлые обстрелы. Но, наверное, бить нечем или есть корыстный интерес. В любом случае исключительно важно выбивать у беларусов запасы ракет ПВО и ресурс радарных установок, каждый день запуская к ним авимодельки с 2-3 метрами в размахе крыльев. Чтобы если действительно мы будем их бомбить, мы уже были готовы к этому и истощили их ресурс ПВО. К сожалению, этого не происходит, потом они будут сбивать уже наши боевые ракеты, все же с-400 способен это делать с мощной ракетой которая большая с активной РЛС, с маленькими ракетами вряд ли уже.
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