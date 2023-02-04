Новости

Блинкен отменил визит в Пекин из-за скандала со "шпионскими" воздушными шарами

6 81258
блінкен
Администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после того, как обнаружила над штатом Монтана китайский воздушный шар наблюдения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Блинкен собирался посетить Пекин в начале следующей недели. Это был бы первый визит высокопоставленного дипломата США за пять лет.

Однако после появления воздушного шара, который в Пентагоне решили не сбивать, американские чиновники решили, что это будет неправильным сигналом.

Читайте также: Китай следит за войной РФ против Украины и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения, - Столтенберг

В МИД Китая назвали решение США "чисто внутренним делом американской стороны", пишет РБК-Украина.

Там утверждают, что вход китайского аэростата в воздушное пространство США произошел из-за "форс-мажорных обстоятельств".

"Это гражданский аэростат, который используется для исследовательских, преимущественно метеорологических целей. Под влиянием западных ветров и с ограниченными возможностями самостоятельного управления он отклонился от запланированного курса", - объясняют в китайском МИД.

Читайте также: Китай не хочет оказаться в войне РФ с Украиной на проигравшей стороне, - WP

Там также добавили, что поддержка контактов и общения на всех уровнях является важным общим пониманием, достигнутым президентами Китая и США на встрече на Бали.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Igor Uh e179719d
    Десятиліттями всім розказували про відкритий ринок, який сам вирішить де бізнесу краще працювати і з торгувати. От і допрацювалися, що виробництва і технології опинилися в йо'бнутих сі і путіних, що не давно ще чавун варили біля халуп, а тепер погрожують третьою світовою.
  • Алекс Корвин
    Узкоглазые шлангом прикидуються.
  • 5 копійок
    Китайська нанотехнологія діріжопль.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости