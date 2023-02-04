Блинкен отменил визит в Пекин из-за скандала со "шпионскими" воздушными шарами
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
Блинкен собирался посетить Пекин в начале следующей недели. Это был бы первый визит высокопоставленного дипломата США за пять лет.
Однако после появления воздушного шара, который в Пентагоне решили не сбивать, американские чиновники решили, что это будет неправильным сигналом.
В МИД Китая назвали решение США "чисто внутренним делом американской стороны", пишет РБК-Украина.
Там утверждают, что вход китайского аэростата в воздушное пространство США произошел из-за "форс-мажорных обстоятельств".
"Это гражданский аэростат, который используется для исследовательских, преимущественно метеорологических целей. Под влиянием западных ветров и с ограниченными возможностями самостоятельного управления он отклонился от запланированного курса", - объясняют в китайском МИД.
Там также добавили, что поддержка контактов и общения на всех уровнях является важным общим пониманием, достигнутым президентами Китая и США на встрече на Бали.