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ЕС будет поставлять Украине необходимые 2 гигаватта электроэнергии, - фон дер Ляйен

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енергетика,електроенергія
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга по итогам саммита "Украина-ЕС" заявила, что ЕС будет поставлять Украине необходимые два ГВт электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости.

Ляйен отметила, что сначала Украина поставляла электроэнергию ЕС, однако сейчас ситуация изменилась – теперь в электроэнергии нуждается Украина.

"Поэтому мы будем поставлять два гигаватта электроэнергии, которые вам необходимы. Мы выступаем единым энергетическим обществом и именно в этом проявляется та солидарность, которую мы хотим продемонстрировать", – сказала она.

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Топ комментарии

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Головне, щоб бігус із рахамією свої руки не приклали з прокладками!!!
    Стефанчук-Зеленський та Шмигаль в курсі справи, з корупцією у владі борюкаються….
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    усе так швидкоплинне…
    Слава Захисникам України і смерть зкацапленим баригам на крові Українців!
  • Ksenia VB
    До наступного обстрілу чи що.
    Вже писали, що на 80 відсотків відновлено електропостачання. А світло вимикають стабільно.
  • Давид Павлович
    Не понял) И совсем ни одной мерзости распинающейся, что э/э отключают чтобы ее отправлять на экспорт в Европу?) Да быть такого не может)
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