Администрация Дуды подтвердила визит Байдена в Польшу
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
Пшидач сейчас находится в Вашингтоне, вместе с ним прилетел глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера. Политики провели встречи в Совете национальной безопасности и Белом доме. Обсуждались вопросы дальнейшей помощи Украине, военного присутствия США в Польше, передачи технологий и закупок вооружений, а также саммит Альянса в Вильнюсе.
После переговоров Пшидач сообщил, что президент Байден в ближайшее время приедет в Польшу.
"Как мы знаем от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был об этих планах на ближайшее будущее. Конечно, детали такого визита будут сообщены, когда будет определена конкретная дата, но этот мой сегодняшний разговор был большим шагом вперед", - сказал он.
Напомним, ранее американское издание NBC сообщало, что Джо Байден в годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу. По данным журналистов, американский лидер планирует посетить Польшу, где объявит новый пакет помощи Украине.
СМИ сообщали, что в Польше Байден может встретиться с Зеленским. Но президент Украины ответил, что его пока не приглашали в эту страну.