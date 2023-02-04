Администрация Дуды подтвердила визит Байдена в Польшу

Глава управления международной политики канцелярии президента Польши Мартин Пшидач подтвердил, что американский лидер Джо Байден в ближайшее время посетит Польшу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Пшидач сейчас находится в Вашингтоне, вместе с ним прилетел глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера. Политики провели встречи в Совете национальной безопасности и Белом доме. Обсуждались вопросы дальнейшей помощи Украине, военного присутствия США в Польше, передачи технологий и закупок вооружений, а также саммит Альянса в Вильнюсе.

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После переговоров Пшидач сообщил, что президент Байден в ближайшее время приедет в Польшу.

"Как мы знаем от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был об этих планах на ближайшее будущее. Конечно, детали такого визита будут сообщены, когда будет определена конкретная дата, но этот мой сегодняшний разговор был большим шагом вперед", - сказал он.

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Напомним, ранее американское издание NBC сообщало, что Джо Байден в годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу. По данным журналистов, американский лидер планирует посетить Польшу, где объявит новый пакет помощи Украине.

СМИ сообщали, что в Польше Байден может встретиться с Зеленским. Но президент Украины ответил, что его пока не приглашали в эту страну.