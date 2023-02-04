Германия собрала доказательства сотен военных преступлений РФ в Украине

Германия в рамках собственного расследования собрала доказательства сотен военных преступлений в Украине. К ответственности будет привлечено высшее военное и политическое руководство России.

Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил генеральный прокурор Германии Петер Франк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В настоящее время, например, мы сосредоточены на массовых убийствах в Буче или нападениях на украинскую гражданскую инфраструктуру", - сказал Франк.

Пока у прокуратуры есть доказательства в "трехзначном диапазоне", добавил он, не вдаваясь в подробности.

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В марте 2022 года Германия начала собирать доказательства для судебного преследования в связи с военными преступлениями, в том числе путем опроса украинских беженцев и оценки общедоступной информации, сказал Франк, добавив, что немецкая прокуратура еще не ведет расследование в отношении конкретных лиц.

"Мы готовимся к возможному более позднему судебному разбирательству - будь то в Германии, будь то с нашими зарубежными партнерами, будь то в международном суде", - добавил он.

На вопрос, кого следует судить, Франк сказал, что российские государственные лидеры и те, кто реализует решения на самом высоком военном уровне, должны быть привлечены к ответственности.

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