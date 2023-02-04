В оккупированном Мариуполе захватчики запретили деятельность всех протестантских и неправославных церквей, - Андрющенко
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Российские захватчики продолжают тотально контролировать все сферы жизни оккупированного Мариуполя. Теперь под запрет попали все протестантские и неправославные церкви города.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Все протестантские и неправославные церкви теперь под запретом в Мариуполе. Начат процесс изъятия собственности и принуждения к завершению деятельности.
Каждый шаг – шаг к возвращению в советский Жданов. Контроль, запреты, дефицит, партийная элита и жизнь на уровне нищеты всех. Глобальное "уравнивание", – говорится в сообщении.