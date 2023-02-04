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В оккупированном Мариуполе захватчики запретили деятельность всех протестантских и неправославных церквей, - Андрющенко

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маріуполь
Российские захватчики продолжают тотально контролировать все сферы жизни оккупированного Мариуполя. Теперь под запрет попали все протестантские и неправославные церкви города.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Все протестантские и неправославные церкви теперь под запретом в Мариуполе. Начат процесс изъятия собственности и принуждения к завершению деятельности.
Каждый шаг – шаг к возвращению в советский Жданов. Контроль, запреты, дефицит, партийная элита и жизнь на уровне нищеты всех. Глобальное "уравнивание", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Іво Бобул
    Саме час поговорити про фашистів з різними ООН,ОБСЄ.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А в нас з МП стільки років панькаємся
  • Єроменко Генадій
    Я до церкви не ходжу. Мені не потрібні посередники.
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