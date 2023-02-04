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Служебная халатность с убытком 100 млн грн: подозревают руководителя и должностных лиц регионального филиала Администрации морпортов. ФОТО

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недбалість
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора доложено о подозрении руководителю и двум должностным лицам Южного филиала ГП "Администрация морских портов Украины" в служебной халатности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, должностные лица госпредприятия в мае 2017 года заключили договор подряда на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта "Південний".

"В рамках контракта они приняли и оплатили фактически не выполнявшиеся работы или были оплачены по завышенной цене. Это привело к нанесению ущерба государственному предприятию на сумму почти 100 млн грн", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Досудебное расследование – ГСУ Нацполиции Украины, оперативное сопровождение СБУ в Одесской области.

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Служебная халатность с убытком 100 млн грн: подозревают руководителя и должностных лиц регионального филиала Администрации морпортов 01

Топ комментарии

  • Ярослав Рябченко
    Журналісту, що написав про яйця за 17 грн - треба при житті ставити пам ятник. Так розумію, без цієї статті, яка привернула увагу американських аудиторів хриплий актор зі світою і далі б казав, "що у нас корупціонерів не залишилось"
  • vitaliymkua
  • Ksenia VB
    Ніби раніше по це не знали.
    Ви подивіться скільки кримінальних справ на призначенців вовочки.
    Це він привів у владу крадіїв і шахраїв.
    Подяка всім зебілам
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