Служебная халатность с убытком 100 млн грн: подозревают руководителя и должностных лиц регионального филиала Администрации морпортов. ФОТО
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При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора доложено о подозрении руководителю и двум должностным лицам Южного филиала ГП "Администрация морских портов Украины" в служебной халатности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, должностные лица госпредприятия в мае 2017 года заключили договор подряда на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта "Південний".
"В рамках контракта они приняли и оплатили фактически не выполнявшиеся работы или были оплачены по завышенной цене. Это привело к нанесению ущерба государственному предприятию на сумму почти 100 млн грн", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Досудебное расследование – ГСУ Нацполиции Украины, оперативное сопровождение СБУ в Одесской области.