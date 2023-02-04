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Российские пропагандисты из Russia Today прекратили деятельность в Германии из-за санкций

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russia,today
Немецкое подразделение пропагандистского телеканала России Russia Today - заявило о прекращении деятельности в стране. Канал утверждает, что санкции перекрыли ему финансирование.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на заявление самих пропагандистов.

"RT DE Productions с сожалением сообщает о решении прекратить журналистскую деятельность компании в Германии", – говорится в сообщении.

Телеканал обвинил ЕС в "репрессивных ограничениях свободы прессы и средств массовой информации". Также он заявил о якобы огромном давлении со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц.

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Как пояснила глава немецкой редакции Динара Токтосунова, RT DE прекратил деятельность из-за девятого пакета санкций ЕС, перекрывшего финансирование телеканала.

"Девятый пакет санкций ЕС перекрыл финансирование RT DE Productions, что сделало невозможным продолжение журналистской деятельности компании в Германии. Сайт и телеканал RT DE будут продолжать работу вне ЕС, из Москвы", - пишет Токтосунова.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Перехватчик
    IrіsFlo

    @KonkordiyaGrey

    ·

    https://twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1621782061668339712 2 ч

    На відеоконференції зрадників України щось пішло не так. Від несподіванки камери колаборантів почали миттєво вимикатись. Автори невідомі.

    https://twitter.com/i/status/1621782061668339712
  • Павло Дудра
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