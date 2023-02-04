Российские пропагандисты из Russia Today прекратили деятельность в Германии из-за санкций
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на заявление самих пропагандистов.
"RT DE Productions с сожалением сообщает о решении прекратить журналистскую деятельность компании в Германии", – говорится в сообщении.
Телеканал обвинил ЕС в "репрессивных ограничениях свободы прессы и средств массовой информации". Также он заявил о якобы огромном давлении со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц.
Как пояснила глава немецкой редакции Динара Токтосунова, RT DE прекратил деятельность из-за девятого пакета санкций ЕС, перекрывшего финансирование телеканала.
"Девятый пакет санкций ЕС перекрыл финансирование RT DE Productions, что сделало невозможным продолжение журналистской деятельности компании в Германии. Сайт и телеканал RT DE будут продолжать работу вне ЕС, из Москвы", - пишет Токтосунова.