Российские пропагандисты из Russia Today прекратили деятельность в Германии из-за санкций

Немецкое подразделение пропагандистского телеканала России Russia Today - заявило о прекращении деятельности в стране. Канал утверждает, что санкции перекрыли ему финансирование.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на заявление самих пропагандистов.

"RT DE Productions с сожалением сообщает о решении прекратить журналистскую деятельность компании в Германии", – говорится в сообщении.

Телеканал обвинил ЕС в "репрессивных ограничениях свободы прессы и средств массовой информации". Также он заявил о якобы огромном давлении со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц.

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Как пояснила глава немецкой редакции Динара Токтосунова, RT DE прекратил деятельность из-за девятого пакета санкций ЕС, перекрывшего финансирование телеканала.

"Девятый пакет санкций ЕС перекрыл финансирование RT DE Productions, что сделало невозможным продолжение журналистской деятельности компании в Германии. Сайт и телеканал RT DE будут продолжать работу вне ЕС, из Москвы", - пишет Токтосунова.

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