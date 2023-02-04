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Польша обновила правила повторного въезда для украинцев

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польща
Теперь для повторного въезда в Польшу нужно показать пограничникам электронный документ diia.pl.

Об этом сообщило посольство Украины в Польше, передает Цензор.НЕТ.

Чтобы не потерять статус беженца в Польше, украинцы должны вернуться в страну не позднее 30 дней с момента выезда. При повторном возвращении на границе следует предъявить diia.pl.

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В посольстве предупреждают, что показывать электронный документ нужно даже в том случае, если украинец едет в Польшу на работу или в других целях, но при этом будет пользоваться защитой.

Если не выполнить указанные условия, украинец в Польше может потерять статус беженца, а значит, и социальные льготы.

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"Въезд на территорию Польши без уведомления о вышеуказанных обстоятельствах или без предъявления электронного документа diia.pl может привести к тому, что данные иностранца не будут включены в реестры, на основе которых предоставляется статус PESEL UKR, и который связан с многочисленными социальными правами", - говорится в сообщении.

Польша обновила правила повторного въезда для украинцев 01

Топ комментарии

  • Ольга Жмудовська fe6564e7
    ну ми показали всьому світу, що буває з країнами, в яких безконтрольно шастають хтопопало
  • Серая Лиса
    Все хотят полного контроля над людьми. Матрица.
  • Oleksandr Oleksandrovich
    Я вважаю це порушення прав людини. Наприклад у мене взагалі простий кнопковий телефон і смартфон заводити не збираюсь, для мережі тільки ноутбук і мене це цілком влаштовує і те що зараз підв'язують все до "Дій" мені геть не подобається. Паперового документу який засвідчує біженство має бути достатньо.
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