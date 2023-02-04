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США заявили, что китайский наблюдательный зонд нарушил суверенитет

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китай,сша
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил руководителю канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, что появление китайского наблюдательного зонда в американском воздушном пространстве является нарушением суверенитета США.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Неда Прайса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен... провел телефонный разговор с руководителем канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, чтобы сообщить о решении отменить свою поездку в Китайскую Народную Республику из-за обнаруженного в воздушном пространстве США китайского воздушного шара, с которого совершалось скрытое наблюдение за объектами на американской территории", - говорится в заявлении.

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По словам Прайса, госсекретарь назвал появление наблюдательного зонда над Штатами "безответственным актом и явным нарушением суверенитета США и международного права, подорвавшего цель поездки".

Блинкен пояснил, что, учитывая это, было бы нецелесообразным сейчас посещать Пекин, в то же время подчеркнул, что США "привержены дипломатическим мероприятиям и поддержке открытых линий связи".

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Госсекретарь также выразил готовность посетить Пекин "как только позволят условия".

Напомним, ранее администрация президента США решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения, повисшего на большой высоте над ядерными объектами в штате Монтана.

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Збили б його мовчки та і все.
  • Vladko 50abb453
    Нечем сбивать. Ракета с самолета пролетает насквозь, а там десятки или даже сотни независимых камер, а не один сплошной баллон. Пули с земли не достают, радары с земли не достают для пассивной головки в ракете (та и аэростат может и не отражает радиоволны, которые пускают с земли). Нужна специальная высотная ракета, летящая на небольшой скорости, с высокоскоростной камерой (2 штуки, одна ближняя, друга с телеобъективом), которые по оптике попадут в аэростат и подорвут в момент прохода ракеты внутри корпуса. И заметили слишком поздно, уже стыдно сбивать с 5-10-го раза обычными ракетами.

    Но в таких случаях обычно действуют иначе. Запускают крылатую стелс ракету без ядерной боеголовки в пустырь какой-то в Пекине. С фейерверком внутри для уничтожения корпуса и чипов. Дают понять, что если мы увидим еще 1 аэростат у нас, то вы получите уже настоящую ракету как ответный удар, ведь в вашем аэростате может быть ядерная бомба. Раз этого не делают, значит США выгодно выставить себя слабаками и балаболами, очевидно провоцируют Китай напасть на Тайвань, чтобы заставить американские и европейские компании, которые планировали строить в Тайване парочку заводов с производством чипов, побежали делать это в США. Байден и компания ничего не решают, решают доноры демократов и республиканцев через своих лоббируемых аналитиков, которые и поставляют план действий для политиков.
  • Garry Grant
    Щось промямлили,та й усе.
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