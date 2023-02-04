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Левобережный район оккупированного Мариуполя де-факто перестал существовать, - Андрющенко

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маріуполь
В оккупированном Мариуполе российские захватчики снесли почти весь Левобережный район.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Левобережный район де-факто перестал существовать. Гражданские оккупанты добрались уже до центральной Площади Победы (как символически) и превращают ее в часть безграничной пустыни. Новые реальные границы Левобережья перенесены в окрестности условно новых районов. Исторически административная часть района ушла в небытие", - говорится в сообщении.

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Андрющенко отметил, что каждый снесенный дом здесь - следствие обстрелов россиянами сначала артиллерией, затем танками.

"Здесь уничтожено все при сжатии кольца к "Азовстали" просто превентивно и иногда ради развлечения и "видосиков кадыровцев", - добавил Андрющенко.

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Топ комментарии

  • ігор тарчук
    Можливо писав, але повторюсь...
    ..ета роzкій горад.. запінившись мичав мені пінсіанєр з маріупаля ще в 15-мо. ..діду тобі вже пора туди... а ти ... - думаєш про своїх дітей-внуків, що їх чекає...
    ..І твой Львов ісчо разбамбім-бандера..
    І в той момент "через мене пройшоли ГігаВати"... я зрозумів що той дєєєд, це мовби душок-дух, яким протухло усе те місто, огидна ненависьть до усього українського...
    Як жувався український хліб у тій "московілій глотці"
    Краще б вдавилося!
  • Анжей b106d7a9
    Не треба вважати усіх маріупольців проросійськими, так це великий відсоток, але не усі ж.
  • FT FT
    Заметают следы выродки. Потом скажут что небыло никакого Мариуполя. Нужно всему показать как русофашисты *асвабаждают* рузгоязычных и якобы война началась патаму шта притесняли рузгий язык. Вся суть московской Орды ето уничтожить весь мир, а оставить одну мацкву где будет на троне восседать император перед которым нищие холопы будут пресмыкаться в надежде на кусок хлеба
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