Левобережный район оккупированного Мариуполя де-факто перестал существовать, - Андрющенко
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В оккупированном Мариуполе российские захватчики снесли почти весь Левобережный район.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Левобережный район де-факто перестал существовать. Гражданские оккупанты добрались уже до центральной Площади Победы (как символически) и превращают ее в часть безграничной пустыни. Новые реальные границы Левобережья перенесены в окрестности условно новых районов. Исторически административная часть района ушла в небытие", - говорится в сообщении.
Андрющенко отметил, что каждый снесенный дом здесь - следствие обстрелов россиянами сначала артиллерией, затем танками.
"Здесь уничтожено все при сжатии кольца к "Азовстали" просто превентивно и иногда ради развлечения и "видосиков кадыровцев", - добавил Андрющенко.