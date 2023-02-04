Левобережный район оккупированного Мариуполя де-факто перестал существовать, - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе российские захватчики снесли почти весь Левобережный район.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Левобережный район де-факто перестал существовать. Гражданские оккупанты добрались уже до центральной Площади Победы (как символически) и превращают ее в часть безграничной пустыни. Новые реальные границы Левобережья перенесены в окрестности условно новых районов. Исторически административная часть района ушла в небытие", - говорится в сообщении.

Читайте также: В оккупированном Мариуполе захватчики запретили деятельность всех протестантских и неправославных церквей, - Андрющенко

Андрющенко отметил, что каждый снесенный дом здесь - следствие обстрелов россиянами сначала артиллерией, затем танками.

"Здесь уничтожено все при сжатии кольца к "Азовстали" просто превентивно и иногда ради развлечения и "видосиков кадыровцев", - добавил Андрющенко.

Читайте также: Россияне вблизи оккупированного Мариуполя готовят войска и технику для атак на Угледар, - Андрющенко