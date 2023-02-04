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Спартц собирается покинуть Конгресс, - CNN

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вікторія,спартц
Конгрессвумен из Республиканской партии Виктория Спартц, требовавшая контроля за американской помощью Украине, заявила, что намерена покинуть Конгресс США.

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Спартц решила отказаться от участия в гонке за место, которое занимает сенатор-республиканец Майк Браун. Также она заявила о намерении покинуть Конгресс.

"Я выиграла много тяжелых сражений для людей и буду усердно работать, чтобы выиграть еще несколько в следующие два года, - говорится в заявлении Спартц. - Тем не менее, быть работающей мамой тяжело, и мне нужно проводить больше времени с двумя моими старшеклассницами дома, поэтому я не буду баллотироваться ни в какой офис в 2024 году".

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Виктория Спартц была избрана в Конгресс в 2020 году. Она – первая из членов Конресса, кто родился в Украине.

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
    ну наконец-то! у зермака камень с души упал!
  • mykola1a3 Vasylev
    А дЄрмака і трактором з посади не витягнеш.
  • Demir Aydemir
    Может стоит иногда быть читателем? Она не собирается баллотироваться а 2024, а пока еще за два года попортит нервы украинским мародерам у власти.)
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