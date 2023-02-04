Спартц собирается покинуть Конгресс, - CNN
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Конгрессвумен из Республиканской партии Виктория Спартц, требовавшая контроля за американской помощью Украине, заявила, что намерена покинуть Конгресс США.
Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Спартц решила отказаться от участия в гонке за место, которое занимает сенатор-республиканец Майк Браун. Также она заявила о намерении покинуть Конгресс.
"Я выиграла много тяжелых сражений для людей и буду усердно работать, чтобы выиграть еще несколько в следующие два года, - говорится в заявлении Спартц. - Тем не менее, быть работающей мамой тяжело, и мне нужно проводить больше времени с двумя моими старшеклассницами дома, поэтому я не буду баллотироваться ни в какой офис в 2024 году".
Виктория Спартц была избрана в Конгресс в 2020 году. Она – первая из членов Конресса, кто родился в Украине.