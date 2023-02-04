Великобритания готовится признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией, - The Telegraph
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.
Если Великобритания признает российскую ЧВК террористической организацией, то членство в ней будет признано уголовным преступлением. Также будет запрещено посещение всех мероприятий группировки и публичное ношение ее символики. Кроме того, эта инициатива может повлиять на возможности ЧВК привлекать деньги через финансовые учреждения Великобритании.
По данным The Telegraph, планы объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией обсуждаются с января 2023 года, но их отложили после того, как британское Министерство иностранных дел выразило обеспокоенность последствиями такого решения. Ожидается, что эту тему снова поднимут в МИД 6 февраля.
В британском правительстве пока не подтвердили и не опровергли информацию газеты.