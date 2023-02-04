Великобритания готовится признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией, - The Telegraph

В Министерстве внутренних дел Великобритании работают над вопросом признания российской ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Если Великобритания признает российскую ЧВК террористической организацией, то членство в ней будет признано уголовным преступлением. Также будет запрещено посещение всех мероприятий группировки и публичное ношение ее символики. Кроме того, эта инициатива может повлиять на возможности ЧВК привлекать деньги через финансовые учреждения Великобритании.

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По данным The Telegraph, планы объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией обсуждаются с января 2023 года, но их отложили после того, как британское Министерство иностранных дел выразило обеспокоенность последствиями такого решения. Ожидается, что эту тему снова поднимут в МИД 6 февраля.

В британском правительстве пока не подтвердили и не опровергли информацию газеты.