Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красное: повреждена линия электропередачи. ФОТОрепортаж
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Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об утренних обстрелах Шебекинского городского округа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.
В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное. По его словам, пострадавших нет.
"Осколками снарядов сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, иссечены фасады и ограждения. Также разрушена хозяйственная постройка и повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела", - говорится в сообщении.