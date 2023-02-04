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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красное: повреждена линия электропередачи. ФОТОрепортаж

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бєлгородщина
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об утренних обстрелах Шебекинского городского округа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.

В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное. По его словам, пострадавших нет.

"Осколками снарядов сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, иссечены фасады и ограждения. Также разрушена хозяйственная постройка и повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела", - говорится в сообщении.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красное: повреждена линия электропередачи 01
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красное: повреждена линия электропередачи 02
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красное: повреждена линия электропередачи 03
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красное: повреждена линия электропередачи 04
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красное: повреждена линия электропередачи 05

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Топ комментарии

  • Серьога Харківський
    ****** жалко (((эта ****** курская народная Республика, ******* атаковать Белгородскую (((надо украинский контингент вводить и принуждать к миру (((
  • андрей кувичинский
    Когда Гитлер отправлял свои войска в СССР,жители немецких городов тоже думали, что их города война не коснется. Скажите спасибо плешивой бункерной крысе.
  • Тарас Осташук
    Щоб оцiнити масштаб руйнувань, треба бачити фото " до ". Але чомусь здається, що там було не набагато краще, нiж зараз.
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