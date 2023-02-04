Перед отправкой в Украину Португалия отремонтирует танки Leopard-2

Португалия ведет переговоры с Германией о приобретении деталей, необходимых для ремонта вышедших из строя танков Leopard-2. После ремонта танки будут отправлены в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, сколько танков будет отправлено в Украину, но об этом будет объявлено в подходящее время", - сказал он.

По словам Кошты, Португалия работает с Германией над получением запчастей, необходимых для ремонта вышедших из строя танков, добавив, что надеется доставить их в Украину до конца марта.

Адмирал Антониу Силва Рибейро, командующий вооруженными силами Португалии, заявил, что в прошлом месяце у Португалии было 37 танков Leopard 2, но местные СМИ широко сообщали, что большинство из них неисправны.

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