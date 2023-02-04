Оккупанты активизировали разведку в акватории Черного моря и на южных территориях Украины, - ОК "Південь"

Российские захватчики собирают разведывательную информацию в акватории Черного моря и на южных территориях Украины с помощью БПЛА.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Враг собирает разведывательную информацию максимально, активизировав применение беспилотных разведывательных аппаратов, которые мы успешно сбиваем. Их появляется все больше и больше, в том числе и из акватории Черного моря", - отметила Гуменюк.

Она добавила, что маршруты полетов БПЛА в основном проходят вдоль побережья в направлении Одесской и Николаевской области.

"Пока в Черном море все еще штормит, погода на нашей стороне. Ни одного носителя крылатых ракет на позициях нет, они укрываются от шторма в пунктах базирования, однако это не свидетельствует, что они не собираются атаковать. Им необходимо полтора-два часа, чтобы выйти на боевые позиции", - отметила Гуменюк.

Читайте также: Войска РФ сосредоточены на востоке, но могут нанести неожиданный удар на юге, - ОК "Південь"