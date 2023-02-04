Обесточивание Одессы: создан правительственный штаб, в город завезут все мощные генераторы, имеющиеся в Минэнерго

Сегодня в Одесской области произошла технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций, неоднократно поврежденной в результате российских атак.

В Одессе и близлежащих районах применены аварийные отключения. Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро возобновить энергопитание – в частности, критической инфраструктуры – невозможно. Об этом напоминает в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"На внеочередном заседании правительства поручил образовать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, при участии и.о. министра внутренних дел, председателей ГСЧС и ОВА, руководителя "Укрэнерго", представителей мининфраструктуры и других министерств и ведомств. Сейчас основная цель - запитать критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения, поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго, а также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США. Дал также задание МИД обратиться к Турции за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, в Одессе должны круглосуточно работать все Пункты несокрушимости. Для координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель "Укрэнерго".

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