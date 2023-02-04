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Обесточивание Одессы: создан правительственный штаб, в город завезут все мощные генераторы, имеющиеся в Минэнерго

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Сегодня в Одесской области произошла технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций, неоднократно поврежденной в результате российских атак.

В Одессе и близлежащих районах применены аварийные отключения. Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро возобновить энергопитание – в частности, критической инфраструктуры – невозможно. Об этом напоминает в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"На внеочередном заседании правительства поручил образовать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, при участии и.о. министра внутренних дел, председателей ГСЧС и ОВА, руководителя "Укрэнерго", представителей мининфраструктуры и других министерств и ведомств. Сейчас основная цель - запитать критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения, поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго, а также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США. Дал также задание МИД обратиться к Турции за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, в Одессе должны круглосуточно работать все Пункты несокрушимости. Для координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель "Укрэнерго".

Смотрите также: "Укрэнерго" об обесточивании Одессы и части области: Масштаб аварии существенный, ограничения энергопитания будут длительными

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Топ комментарии

  • Player New
    Треба казати "ЧЕРЕЗ ДІЇ РОСІЯН сталася аварія", наголос завжди повинен бути на кацапах, особливо для ватних одеситів які зараз почнуть розказувати що це западенці їм не дають спокійно жити.
  • Kan Kan 21c2f560
    Це зробили Ви разом ще у 2019
  • Luk Viktor
    зараз терміново будуть закупки - а потім виявиться, що яйця по 17 були "квіточки".....А "ягодки" - ось вони! Хоча при такому шумі в ЗМІ можуть "притихнути", НЕ НА ЧАСІ
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