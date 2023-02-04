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Резников о танках для Украины: Их будет очень много

13 089105
блащак,резніков
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уже скоро в Украину прибудет очень много танков от иностранных партнеров.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Украину уже скоро прибудут немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams.

"Официально: "танковая коалиция" за Украину родилась и активно развивается. В скором времени мы с радостью будем приветствовать "Леопарды", "Челленджеры" и "Абрамс" на украинской земле. Их очень много", - отметил Резников.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    Ви навіть не уявляєте скільки буде танків, якщо їх рахувати не штуками, а кілограмами!
    1 танк х 60 000 кг х 100 штук =

    6 000 000 кг танків !!!!

    Карл, 6 (шість) міліонів кг танків ! 😕
  • Orest Levko f177db9f
    Хотілось би привітати відставку Резнікова. Заслужив.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    У відставку ''яєчний крадій''!!!
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