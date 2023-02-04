Оккупанты вывозят тела погибших людей вместе с завалами уничтоженных домов в Мариуполе, - мэр Бойченко

В Мариуполе российские захватчики демонтируют разрушенные дома и увозят вместе с завалами тела погибших мирных жителей.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу еще раз напомнить, что самое жестокое преступление Российская Федерация совершила на территории города Мариуполя, уничтожив 50% жилищного фонда. А это 1300 объектов. Этих домов больше не существует. Сегодня Российская Федерация массово убирает следы военных преступлений", - сказал Бойченко.

По его словам, из 1300 домов, которые уничтожили российские захватчики, они уже предложили демонтировать 1000, и системно это делают. Если раньше, разбирая завалы, из-под них доставали тела людей, то сейчас остатки построек вывозят вместе с людьми.

"Россия активно убирает следы военных преступлений, потому что понимает, что в ближайшее время ВСУ перейдут в контрнаступление и освободят Мариуполь", - добавил Бойченко.

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