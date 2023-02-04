Новости

Авиакатастрофа в Броварах: через неделю-две будет расшифрован черный ящик, - Ионушас

3 58778
бровари
Расследование причин падения вертолета ГСЧС в Броварах, что привело к гибели 14 человек, в том числе и руководства Министерства внутренних дел Украины, продолжается. Расшифровка черного ящика будет осуществлена через неделю - две.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы знаем, что во время таких событий очень важна информация из ящиков. Я знаю, что наши правоохранители уже работают с французскими коллегами. Я надеюсь, что через неделю, максимум две, будет расшифрован черный ящик, и после того мы сможем более подробно ознакомиться с наиболее приоритетной версией гибели Дениса Монастырского и других чиновников", - сказал Ионушас.

Он отметил, что сейчас приоритетны версии об ошибке пилота и технической неисправности вертолета. Также не исключается версия диверсии, но она идет не одной из приоритетных.

"Вы знаете, что правоохранители уже совершили определенные процессуальные действия, обыски по отработке этой версии, они двигаются по контрактам, на основании которых была совершена покупка этих вертолетов", - добавил депутат.

Также читайте: У Авакова прошли обыски по делу о падении вертолета в Броварах, - СМИ

Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Сергій Білий 5c2ac017
    Не треба нам підміняти поняття!

    ВИМАГАЮ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ:

    ХТО ОБРАВ І ХТО ДОЗВОЛИВ МАРШРУТ ПРОЛЬОТУ НАД ЖИТЛОВИМИ ОБ'ЄКТАМИ МІСТА???!!!
  • NavigatorUR
    ..почитайте, що таке *Сертифікат Льотної придатності * і ким він видається! Тоді у Вас не буде потреби слухати непрофесійну маячню Шапошнікова і себе виставляти у такому ж світі. З біля 200 випущених 225-х ТІЛЬКИ !! три британських потерпіли аварії з технічних причин!!! НІХТО НЕ ЗАГИНУВ!!! І ОДНА!!! катастрофа у норвежців... де загинули люди!!! Британці ПРОДОВЖУЮТЬ експлатувати ці вертольоти по повній. Норги вимушені були після тимчасової заборони польотів EASA Н-225 взяти американські машини у лізінг, бо спинилися всі переміщення на бурові... і подалі так і стали використовувати Н-225..бо умови лізінгу американські виявилися значно кращі. Не слухайте маячню... яку пишуть люди... далекі від авіації. Ніколи EASA не дозволила б експлуатацію машин з неусунутими дефектами. Доречі Канада використовує біля 70 Н-225 ..і не мала НІ ОДНІЄЇ аварії чи катастрофи !!!
  • Apa6ecka
    Брехня,відмазують Сабакова,який купив завідомо браковані гелікоптери.Ростіслав Шапошніков на своєму каналі чудово це розклав по поличках.
    На цих гелікоптерах вже кілька разів за кордоном гинули люди,слідство довело,шо вони з недоліками.
    І все одно Сабаков іх купив,звичайно за відкати.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости