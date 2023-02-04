В Центральную Азию в 2022-м выехало рекордное количество россиян, - пограничники
Это следует из данных российской пограничной службы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Пик выездов пришелся на третий квартал. Это может быть связано с объявлением в России мобилизации в сентябре - тогда многие россияне, желая избежать призыва, уезжали из страны.
Издание "Медуза", проанализировав предоставленные пограничной службой цифры, заключает, что выезд в Монголию за год вырос на 989%, в Грузию - на 475%, в Казахстан - на 234%, в Таджикистан - на 212%, в Узбекистан - на 99%. Кроме того, количество вылетов россиян в Израиль в 2022 году выросло вдвое и превысило 100 тысяч.
Статистика учитывает лишь количество пересечений границы, что не обязательно касается эмиграции: сюда входят также выезды на отдых, в деловых и личных целях, и многие россияне вскоре возвращаются.
Однако "Новая газета" приводит мнение демографов Юлии Флоринской и Алексея Ракши, оценивающих прошлогоднюю волну эмиграции из России в 400-800 тысяч человек. Остальные специалисты называют цифры до миллиона. Из эмигрантов 2022 более 100 тысяч остались в Грузии, еще по крайней мере 100 тысяч - в Казахстане. 50-100 тысяч улетели в Сербию, около 40 тысяч - в Армению. Приблизительно по 35 тысяч российских граждан выехали в Израиль, Кыргызстан и страны Евросоюза.