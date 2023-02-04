Новости

"Дію" могут внедрить в более чем пяти странах, - Федоров

4 86224
дія
Министерство цифровой трансформации обсуждает внедрение "Дії" с более чем пятью странами.

Об этом глава министерства Михаил Федоров сказал в интервью Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это более 5 стран. Мы ведем коммуникацию по внедрению "Дії" в этих странах. Это несколько европейских стран и страны Азии, и страны Африки", - сказал чиновник.

Он отметил, что передача технологий является определенным элементом дипломатии, основанной на принципе "win-win" – помощи другим странам развиваться.

Также читайте: На портале "Дія" появился новый раздел "Дія.Безбарьерность"

"Потенциально это немалые деньги, чтобы привлекать в наш бюджет. Речь может идти о миллиардах гривен по внедрению "Дії" за короткий период времени. Продается не только технологический продукт и не только один, но и экспертиза и консалтинг", - подчеркнул Федоров.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Robert Bodnar
    Компанія розробник і була русаковською з самого початку, та де дубілет в долі..
  • Robert Bodnar
    На куя їм то... у нас нею користуються лищ щоб ковідну тисячку отримати..
  • Andrey Levenov
    ну да, продати умовним русакам в Африці, щоб потім легше було взламувати...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости