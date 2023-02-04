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В Силах обороны введут систему Delta, - решение Кабмина

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По представлению министра обороны Алексея Резникова Правительство приняло решение о внедрении системы Delta в Силах обороны.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее постановление, по представлению Министра обороны Украины Алексея Резникова, принято сегодня, 4 февраля, на заседании Кабинета министров.

Delta – это платформа по ситуационной осведомленности, которую создал Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины.

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Центр инноваций Минобороны постоянно усовершенствует платформу Delta и добавляет новый функционал, дающий нашим военным значительное преимущество над врагом.

Кроме использования платформы военными, правительство разрешило разместить Delta в облаке за пределами Украины. Это позволит оградить систему от ракетных и кибератак врага", - говорится в сообщении министерства.

Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Это надо всем рассказывать?.... или нужен любой повод для упоминания Резникова?...
  • IN UA 7395a7cc
    Мистер Яйцо маячит в информпространстве уже чаще чем Люся.
    Дурачок думает, что таким образом он отвлечет всех от своих тухлых яичных скандалов
  • Николай Соколов 6242e8b2
    Резников хороший. Договор на яйца- тайна. А программа управлением военными действиями -это открытая информация.

    Просто никчемный системный вор из обомы Ермака, решил попиариться.
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