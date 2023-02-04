Зеленский и Сунак обсудили поддержку Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поддержку Украины с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Об этом глава государства сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"В разговоре с Риши Сунаком поблагодарил за старт тренировок украинских экипажей на Challenger. Также говорили о дальнейшем расширении возможностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и длинную перспективу. Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на Олимпийских играх в Париже 2024 года" - в сообщении.
У розмові з @RishiSunak подякував за старт тренувань 🇺🇦 екіпажів на Challenger. Також говорили про подальше розширення спроможностей 🇺🇦 армії, різнобічну підтримку України на коротку й довгу перспективу. Окремо наголосив: представникам агресора не місце на @Paris2024.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2023