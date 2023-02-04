Зеленский и Сунак обсудили поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поддержку Украины с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом глава государства сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В разговоре с Риши Сунаком поблагодарил за старт тренировок украинских экипажей на Challenger. Также говорили о дальнейшем расширении возможностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и длинную перспективу. Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на Олимпийских играх в Париже 2024 года" - в сообщении.

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