В Одессе критическую инфраструктуру подключили к энергоснабжению, - Укрэнерго
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Критическая инфраструктура Одессы, обесточенная в результате масштабных аварий в пятницу вечером и субботу утром, подключена к энергоснабжению.
Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас запитана критическая инфраструктура города, в частности, системы водоснабжения, водоотведения, теплообеспечения", - сказал он на брифинге в медиа-центре Одессы в субботу вечером.
По его словам, "Укрэнерго" вместе с сетевым оператором "ДТЭК Одесские электросети", Минэнерго, ГСЧС, другими службами отрабатывает возможность переподключения критической инфраструктуры на автономные источники.
"Таким образом, мы освободим мощность, которую сможем передать обычным потребителям в городе и области", - пояснил руководитель системного оператора.