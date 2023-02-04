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В Одессе критическую инфраструктуру подключили к энергоснабжению, - Укрэнерго

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ремонт,енергетика,електрика,світло,енергосистема
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Критическая инфраструктура Одессы, обесточенная в результате масштабных аварий в пятницу вечером и субботу утром, подключена к энергоснабжению.

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас запитана критическая инфраструктура города, в частности, системы водоснабжения, водоотведения, теплообеспечения", - сказал он на брифинге в медиа-центре Одессы в субботу вечером.

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По его словам, "Укрэнерго" вместе с сетевым оператором "ДТЭК Одесские электросети", Минэнерго, ГСЧС, другими службами отрабатывает возможность переподключения критической инфраструктуры на автономные источники.

"Таким образом, мы освободим мощность, которую сможем передать обычным потребителям в городе и области", - пояснил руководитель системного оператора.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    слава Богу хоч зима поки що більш-менш.... (тьху, тьху)
  • Стас Петров 5fb946e4
    Обстріли = відновимо проиягом дня.
    Аварія = все, блек аут, ситуація критична.

    може нас тримають за ідіотів?
  • Philip Od
    Коли весь січень до 26 числа давали тільки по 6-8 годин світла, а після від 2 до 5,5 годин та 2 "аварій" вирішили, що щось з цим треба робити...
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